Ещё
Россияне обвинили Запад в зависти к ЧМ
Далее:
Читайте также:
Ещё

Россияне обвинили Запад в зависти к ЧМ 

Рамблер 46 минут назад
Фото: РИА Новости
Большинство россиян (76 процентов), принявших участие в опросе аналитической службы Рамблера, заявили, что ЧМ-2018 не улучшит отношения России с Западом, так как «Запад только позавидует».
Респондентам задали такой вопрос: «ЧМ по футболу поможет России улучшить отношения с Западом?». 28 процентов опрошенных ответили «да», пояснив, что после турнира Россию «будут больше уважать».
Шесть процентов респондентов затруднились ответить на этот вопрос.
Всего в опросе приняли участие 4333 человека.
ЧМ-2018 стартовал 14 июня и завершится 15 июля. Турнир проходит в 11 городах РФ.
Пресс-атташе Российского посольства в Берлине Денис Микерин ранее заявил BFM, что у европейцев благодаря ЧМ появился шанс познакомиться с Россией. По его мнению, «мрачные прогнозы, страшилки и стереотипы» о стране «рассеиваются». Дипломат отметил, что после турнира можно будет попробовать «открыть новую страницу».
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Американского болельщика увезли в психбольницу55
«Меня грубо домогались!» Запад разжигает секс-скандал на ЧМ-2018360
Российский ресторан возмутил британского футболиста141
Британцы ищут в победах России допинг293
Смолов жёстко ответил фанату на критику7
Видео
00:44
«Позорное зрелище». Месси может остаться без плей-офф
Футбол ЧМ по футболу 2018
06:30
Британцы ищут в победах России допинг
Футбол Статьи
01:59
Российский спорт потерял талантливую спортсменку
Теннис
20:02
Американского болельщика увезли в психбольницу
ЧМ по футболу 2018 Происшествия
01:21
Колумбийские болельщики выловили русского из реки
ЧМ по футболу 2018
00:26
Бразильские болельщики устроили провокацию в Москве
ЧМ по футболу 2018 Футбол
02:07
Отец спас сына-гонщика NASCAR из горящей машины
Автоспорт
06:30
Сколько заработают российские футболисты на ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
04:08
«Меня грубо домогались!» Запад разжигает секс-скандал на ЧМ-2018
Футбол Статьи
00:10
«Сорри, Россия, мы были неправы»
Футбол ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение