Россияне обвинили Запад в зависти к ЧМ

Большинство россиян (76 процентов), принявших участие в опросе аналитической службы Рамблера, заявили, что ЧМ-2018 не улучшит отношения России с Западом, так как «Запад только позавидует».

Респондентам задали такой вопрос: «ЧМ по футболу поможет России улучшить отношения с Западом?». 28 процентов опрошенных ответили «да», пояснив, что после турнира Россию «будут больше уважать».

Шесть процентов респондентов затруднились ответить на этот вопрос.

Всего в опросе приняли участие 4333 человека.

ЧМ-2018 стартовал 14 июня и завершится 15 июля. Турнир проходит в 11 городах РФ.