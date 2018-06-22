Россияне обвинили Запад в зависти к ЧМ 

Большинство россиян (76 процентов), принявших участие в опросе аналитической службы Рамблера, заявили, что ЧМ-2018 не улучшит отношения России с Западом, так как «Запад только позавидует».
Респондентам задали такой вопрос: «ЧМ по футболу поможет России улучшить отношения с Западом?». 28 процентов опрошенных ответили «да», пояснив, что после турнира Россию «будут больше уважать».
Шесть процентов респондентов затруднились ответить на этот вопрос.
Всего в опросе приняли участие 4333 человека.
ЧМ-2018 стартовал 14 июня и завершится 15 июля. Турнир проходит в 11 городах РФ.
Пресс-атташе Российского посольства в Берлине Денис Микерин ранее заявил BFM, что у европейцев благодаря ЧМ появился шанс познакомиться с Россией. По его мнению, «мрачные прогнозы, страшилки и стереотипы» о стране «рассеиваются». Дипломат отметил, что после турнира можно будет попробовать «открыть новую страницу».