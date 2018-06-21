«Все под контролем»: самолет с фанатами Перу задымился перед посадкой

Задымился перед посадкой: Росавиация расследует сбой в двигателе

Самолет с перуанскими болельщиками, выполнявший рейс по маршруту Екатеринбург — Тюмень, задымился перед посадкой. В Росавиации , комментируя инцидент, сообщили, что произошло задымление из-за неисправности турбовинтового двигателя.

Самолет с болельщиками сборной Перу по футболу, выполнявший рейс по маршруту Екатеринбург — Тюмень, задымился незадолго до приземления. По сообщениям пресс-службы Росавиации, воздушное судно, несмотря на инцидент, все-таки совершило благополучную посадку в тюменском аэропорту Рощино. Отмечается, что задымление произошло из-за неисправности турбовинтового двигателя — вследствие этого в салон самолета попал дым от перегретого масла через систему кондиционирования. Однако это было кратковременным явлением — уже вскоре в салон стал поступать чистый воздух.

В Росавиации также подчеркнули, что возгорания двигателя самолета в ходе рейса не произошло.

«Ситуация находилась под полным контролем опытного экипажа воздушного судна, обученного к выполнению посадки на тяге одного двигателя. Безопасности полетов угрозы не было,

— добавили в ведомстве. — Экипаж произвел посадку в аэропорту назначения и самостоятельно зарулил на место стоянки. Пассажиры были высажены штатно — без применения аварийных средств — и по трапу аэропорта покинули борт самолета в обычном режиме. Расследованием всех обстоятельств и причин произошедшего события занимается комиссия Тюменского управления Росавиации».

Любопытно, что ранее в ходе чемпионата мира в России — 2018, который стартовал 14 июня и продлится вплоть до 15 июля, случился еще один неприятный инцидент, связанный с самолетами — воздушное судно, на борту которого находились футболисты и тренерский штаб сборной Саудовской Аравии, загорелся в воздухе во время полета из Санкт-Петербурга в Ростов-на-Дону.

Ситуация произошла 19 июня, когда саудовцы летели на матч второго тура группового этапа против Уругвая. Согласно информации британского издания Mirror, самолет Airbus A319-100, у которого и загорелся один из двигателей, был выпущен 12 лет назад.

В результате инцидента, к счастью, никто не пострадал — об этом вскоре после посадки сообщили в пресс-службе сборной Саудовской Аравии.

«Саудовская Федерация футбола сообщает, что все члены национальной сборной находятся в безопасности после незначительной технической неисправности самолета, который приземлился в аэропорту Ростова-на-Дону. Состав сборной, на данный момент, направляется к месту своего жительства», — заявили представители саудовцев.

Позднее в управляющей компании, обслуживавшей рейс, подчеркнули, что возгорание произошло из-за попадании в двигатель птицы.

«При заходе на посадку рейса FV1007 из Санкт-Петербурга в Ростов-на-Дону на самолете А319 произошло нарушение штатной работы одного из двигателей, по предварительным данным — из-за попадания в него птицы. Самолет сел на двух работающих двигателях. На данный момент воздушное судно отстранено от выполнения полетов до выяснения причин случившегося. Безопасности пассажиров ничто не угрожало», — передает слова представителя авиакомпании «Чемпионат.com».

Возвращаясь к инциденту с перуанскими болельщиками, нельзя не отметить, что мундиаль-2018 складывается для них не самым лучшим образом и в целом — их сборная, впервые за несколько десятилетий попавшая в финальную часть ЧМ, лишилась шансов на выход в плей-офф уже по итогам двух туров. Вдвойне обидно, что в обоих матчах перуанцы смотрелись очень здорово. На старте турнира команда лишь чудом не обыграла вялых датчан, не реализовав пенальти, загубив еще уйму голевых моментов и при этом пропустив гол фактически из ничего. А уже во втором круге коллектив сумел потрепать нервы сверхзвездным французам, которые в концовке были вынуждены удерживать минимальное преимущество, отбиваясь от постоянных атак ярких визави.

Уже 23 июня из стана сборной Перу поступила еще одна неприятная новость: лидер команды Джефферсон Фарфан в результате тяжелого столкновения на тренировке потерял сознание, покинув занятие на машине скорой помощи. На данный момент состояние нападающего московского «Локомотива» остается стабильным, однако ради безопасности он остался в клинике.

В заключительном туре Перу сыграет с Австралией, матч состоится 26 июня в 17:00 по московскому времени на стадионе «Фишт» в Сочи.