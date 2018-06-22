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Роналду назвали «козлом»
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Болельщики назвали Роналду «козлом» в качестве комплимента 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Reuters
Любители футбола начали называть нападающего сборной Португалии Роналду "козлом" после того, как он начал отращивать бородку, сообщает "Советский спорт".
Отмечается, что слово "козел" в переводе на английский (goat) является аббревиатура от фразы "величайший игрок всех времен" — "Greatest Of All Time".
В первом матче группового этапа чемпионата мира против команды Испании Роналду оформил хет-трик и принес Португалии ничью. В следующей игре с Ираном его гол стал победным — 1:0.
Ранее глава комитета Совета Федераций по информационной политике Алексей Пушков сравнил выступление Роналду и капитана сборной Аргентины Лионеля Месси.
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