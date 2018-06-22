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На ЧМ впервые отменили пенальти после повтора
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Судья отменил пенальти после падения Неймара, просмотрев видеоповтор 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Reuters
Главный судья Бьорн Куйперс во время матча чемпионата мира — 2018 между сборными Бразилии и Коста-Рикой в конце второго тайма назначил пенальти после падения нападающего Неймара в штрафной площади команды Коста-Рики.
Однако после просмотра видеоповтора Куйперс отменил своё же решение. В настоящее время в игре, которая проходит в Санкт-Петербурге, идёт 87-я минута. Счёт пока не открыт.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Бразилия — Коста-Рика. Чемпионат мира по футболу–2018 проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах России на 12 стадионах.
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