Унизивший россиянку аргентинец сделал заявление

Аргентинец Фернандо Пенови, лишившийся права посещать матчи чемпионата мира по футболу в России из-за непристойной шутки с россиянкой, принёс извинения за свое поведение.
«Я извиняюсь за оскорбление девушки. Извиняюсь перед аргентинцами, перед россиянами, перед всеми. Моими друзьями, соседями, детьми, матерью моих детей. Мне стыдно. Мне 47 лет и я хороший человек», — приводит слова аргентинца Clarin.
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difundir a este argentino que viajo a rusia misogino hdp que se aprovecha de una nena rusa @Florenciarietto @AngeldebritoOk@NANCYPAZOS @srtaBimbo @pabloduggan @ischargro @EmbajadaRusaES @FonziDolores@Angelalerena @LRubinska FACEBOOK: NESTOR NETI pic.twitter.com/VbnCPv4Sts— Patricio Samore (@PATRICIOSAMORE) 20 June 2018
Он отметил, что это было шуткой, но он сожалеет, что так поступил.
«Видео записывалось для маленькой группы людей, но стало известным. Это путешествие было моей мечтой, но я совершил ошибку, и буду извиняться перед всеми на улице», — добавил болельщик.
🛑 Néstor Fernando Penovi llegó a la Argentina tras ser expulsado del Mundial. 'Me dio asco verme, pido perdón' https://t.co/i41xijcEQg pic.twitter.com/kp3CrAWOr0— Diario El Esquiú (@ElEsquiu) 22 June 2018
Ранее сообщалось, что Пинови был лишён права посещения матчей ЧМ-2018 из-за оскорбления россиянки.