Унизивший россиянку аргентинец сделал заявление

Болельщик сборной Аргентины извинился за непристойную шутку с россиянкой на ЧМ-2018

Аргентинец Фернандо Пенови, лишившийся права посещать матчи чемпионата мира по футболу в России из-за непристойной шутки с россиянкой, принёс извинения за свое поведение.

«Я извиняюсь за оскорбление девушки. Извиняюсь перед аргентинцами, перед россиянами, перед всеми. Моими друзьями, соседями, детьми, матерью моих детей. Мне стыдно. Мне 47 лет и я хороший человек», — приводит слова аргентинца Clarin.

Он отметил, что это было шуткой, но он сожалеет, что так поступил.

«Видео записывалось для маленькой группы людей, но стало известным. Это путешествие было моей мечтой, но я совершил ошибку, и буду извиняться перед всеми на улице», — добавил болельщик. 🛑 Néstor Fernando Penovi llegó a la Argentina tras ser expulsado del Mundial. 'Me dio asco verme, pido perdón' https://t.co/i41xijcEQg pic.twitter.com/kp3CrAWOr0— Diario El Esquiú (@ElEsquiu) 22 June 2018

Ранее сообщалось, что Пинови был лишён права посещения матчей ЧМ-2018 из-за оскорбления россиянки.