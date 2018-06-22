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Унизивший россиянку аргентинец сделал заявление
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Болельщик сборной Аргентины извинился за непристойную шутку с россиянкой на ЧМ-2018 

RT на русском 1 час назад
Фото: Twitter
Аргентинец Фернандо Пенови, лишившийся права посещать матчи чемпионата мира по футболу в России из-за непристойной шутки с россиянкой, принёс извинения за свое поведение.
«Я извиняюсь за оскорбление девушки. Извиняюсь перед аргентинцами, перед россиянами, перед всеми. Моими друзьями, соседями, детьми, матерью моих детей. Мне стыдно. Мне 47 лет и я хороший человек», — приводит слова аргентинца Clarin.
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Он отметил, что это было шуткой, но он сожалеет, что так поступил.
«Видео записывалось для маленькой группы людей, но стало известным. Это путешествие было моей мечтой, но я совершил ошибку, и буду извиняться перед всеми на улице», — добавил болельщик.
Ранее сообщалось, что Пинови был лишён права посещения матчей ЧМ-2018 из-за оскорбления россиянки.
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