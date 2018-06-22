Познер отказался петь гимн России

Познер публично отказался петь гимн России

Известный телеведущий сделал ряд неожиданных заявлений. Журналист объяснил, почему не любит исполнять гимн нашей страны.

Владимир Познер , который обычно сам задает собеседникам щекотливые вопросы, решил раскрыть некоторые свои секреты. Оказывается, ведущий Первого канала болеет на ЧМ-2018 за сборную Франции, а не за российских футболистов.

"Я болею за Францию. Меня несколько разочаровала ее первая игра, но многие фавориты пока себя не показали. Надеюсь, что Франция станет чемпионом мира. Очень рад за сборную России и не ожидал от нее такого. Теперь ей играть с Испанией или Португалией, и вряд ли она пройдет дальше", — цитирует журналиста Znak.com. Сделал Познер и еще одно неожиданное заявление.

По словам телеведущего, он никогда не поет гимн России — в знак протеста против "сталинской музыки и стихов". "Я противник этого гимна. Конечно, демонстративно не сижу. Будет играть — встану. Но не более", — объяснил Владимир Познер. А вот французский гимн, "Марсельезу", он очень любит, хотя и признает, что это "невероятно кровавая песня".

Говоря о проходящем в России ЧМ-2018, журналист отметил, что западные СМИ освещают это событие более объективно, чем Игры-2014 в Сочи. По его словам, многие газеты стали писать о нашей стране позитивно, "отмечая успехи и в смысле того, как все организовано, и с точки зрения отношения людей".