Хорватские фанаты возрадовались яме на дороге

Хорватские фанаты нашли на российской дороге яму, сели в нее и возрадовались

Болельщики сборной Хорватии после победы над командой Аргентины, гуляя по Нижнему Новгороду, наткнулись на дорожную яму. Фото появилось на портале NN.ru.

Хорваты залезли в яму и сделали в ней фотографию, породившую новый мем. Счастливых болельщиков переместили в разные точки России: от омской набережной, где каждый год пропадает плитка, до новосибирской ямы, у которой есть собственный аккаунт в Twitter.

21 июня сборная Хорватии одержала победу над командой Аргентины со счетом 3:0. После двух туров группового этапа чемпионата мира у хорватов в активе шесть очков. Таким образом, команда досрочно обеспечила себе выход в плей-офф турнира.

В последнем матче группового этапа хорваты встретятся с исландцами. Матч пройдет 26 июня в Ростове и начнется в 21:00 по московскому времени.