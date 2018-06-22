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Хорватские фанаты возрадовались яме на дороге
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Хорватские фанаты нашли на российской дороге яму, сели в нее и возрадовались 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Соцсети
Болельщики сборной Хорватии после победы над командой Аргентины, гуляя по Нижнему Новгороду, наткнулись на дорожную яму. Фото появилось на портале NN.ru.
Хорваты залезли в яму и сделали в ней фотографию, породившую новый мем. Счастливых болельщиков переместили в разные точки России: от омской набережной, где каждый год пропадает плитка, до новосибирской ямы, у которой есть собственный аккаунт в Twitter.
21 июня сборная Хорватии одержала победу над командой Аргентины со счетом 3:0. После двух туров группового этапа чемпионата мира у хорватов в активе шесть очков. Таким образом, команда досрочно обеспечила себе выход в плей-офф турнира.
В последнем матче группового этапа хорваты встретятся с исландцами. Матч пройдет 26 июня в Ростове и начнется в 21:00 по московскому времени.
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