Американские зеки оказались любителями России

Виктор Бут: В американской тюрьме смотрят ЧМ-2018 и болеют за Россию

Заключенный в США российский бизнесмен Виктор Бут рассказал по телефону из тюрьмы Мэрион, как заключенные тюрьмы в Штатах смотрят по телевидению матчи чемпионата мира по футболу в России.

«Здесь футбол с чемпионата транслируют несколько каналов, в том числе спортивный англоязычный канал Fox Sport, но самые подробные репортажи не только о матчах, но и о городах, где они происходят, о тренировках команд, дает американский испаноязычный телеканал Telemundo. Вот его-то мы чаще всего и смотрим, тем более что футбол более интересен именно испаноговорящим американцам, мексиканцам и латиноамериканцам по происхождению», — рассказал Бут, передает РИА «Новости».

По его словам, заключенные смотрят каждый матч чемпионата.

Бут сообщил, что в матче открытия ЧМ-2018 между российской и саудовской сборной «все болели за Россию». «Я, честно говоря, сначала не был уверен, что буду смотреть. Как-то привычно не ожидал хорошей игры от нашей сборной. Но когда голы посыпались один за другим, и матч закончился со счетом пять ноль — это, конечно, была огромная радость!», — призналсяя Бут.

Он назвал россиян «молодцами» и предположил, что игроков «подготовили как-то иначе, лучше, чем раньше».

Также Бут отметил, что заключенные дружно болели за Мексику в матче с Германией. «Мы с мексиканцами даже ведем таблицу чемпионата, вырезанную из »Комсомолки» , которую мне сюда прислали», — сказал он.

Россиянин сообщил, что иностранцев в его тюремном блоке «очень мало, и совсем мало из стран, участвующих в чемпионате».

«Есть два иранца, но я не видел, чтобы они смотрели футбол — они и друг с другом-то не разговаривают по мотивам политических разногласий, и вместе со всеми болеть за футбол у них как-то не получается», — поделился бизнесмен. В блоке, где он отбывает наказание, есть два этажа. Блок сконструирован в виде атриума. На первом этаже находится общее пространство, где установлены 16 телевизоров. Всего в блоке содержатся 180 заключенных. «Наш блок — как старый одесский дворик, два этажа, выстроенные вокруг общего двора, правда, под крышей. Телевизоры, стоящие „на дворе“, разделены между сообществами заключенных. Есть телевизоры афроамериканские, есть телевизоры „белые“, один телевизор для американских индейцев, и так далее», — рассказал Бут.

По его словам, американский испаноязычный телеканал Telemundo, кроме матчей, много внимания уделяет репортажам из городов России, принимающих ЧМ-2018. «Для меня это неожиданная и большая радость: хоть по телевизору вижу Россию! Видел и Москву, и Питер, и другие города. У них, например, каждый день — стендапы корреспондента с Васильевского спуска в Москве, который потом переключает репортаж на другие города России, где готовятся матчи», — сказал Бут.

Он добавил, что перед телевизором времени сидеть почти нет, хотя «все-таки удается увидеть многое».

Ранее Бут рассказывал о внутреннем устройстве США и отношении Вашингтона к Москве.

Российского бизнесмена Виктора Бута арестовали в Бангкоке в марте 2008 года в результате спецоперации американских спецслужб. В настоящее время Бут отбывает 25-летний срок по обвинению в подготовке сговора для убийства граждан США. Сам россиянин заявляет, что не собирается подавать прошение о помиловании, так как не совершал инкриминируемого ему преступления.

В России же неоднократно заявляли о политизированном характере дела Бута.