Дзюба назвал сборную Аргентины командой среднего уровня

Форвард сборной России Артем Дзюба прокомментировал поражение аргентинской команды от сборной Хорватии на чемпионате мира — 2018. Об этом сообщает "Советский спорт".
"Сразу говорил, что Хорватия уверенно обыграет Аргентину. У Аргентины много индивидуально сильных игроков, но как команда она очень средняя. По меркам мирового футбола. Она точно не претендент.
Сейчас многие будут ругаться, но где Криштиану, а где Лео? Они оба недосягаемы ни для кого, но Криштиану на ступеньку чуть повыше", — сказал Дзюба в прямом эфире на официальной странице сборной России "ВКонтакте".
Ранее глава комитета Совета Федераций по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал игру Лионеля Месси на чемпионате мира 2018 года в России.