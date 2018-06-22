Аргентинские болельщики запутались в Новгородах

Двое аргентинских болельщиков не попали на игру национальной сборной, потому что приехали в Великий Новгород вместо Нижнего. Об этом сообщает Vnnews.ru.

21 июня альбиселесте играли с командой Хорватии в Нижнем Новгороде. Фанаты, купившие билеты в Великий Новгород, прибыли туда, зашли в одно из местных кафе и сказали, что потерялись. Горожане помогли аргентинцам снять квартиру.

Матч с хорватами болельщикам пришлось смотреть в баре по телевизору. По словам иностранцев, им было обидно перепутать города, но они не собираются отчаиваться и хотят весело провести время в Великом Новгороде.

21 июня сообщалось о болельщиках из Китая, которые перепутали Вологду и Волгоград и не смогли сесть на поезд вовремя. Фанатов посадили на другой поезд, который отправлялся через два с половиной часа.

19 июня появилась информация о швейцарцах, снявших гостиницу в Ростове Великом вместо Ростова-на-Дону. Им также оказали помощь в расселении.

Сборная Аргентины в рамках группового этапа ЧМ проиграла хорватам со счетом 0:3.

Чемпионат мира-2018 проходит в 11 городах России и завершится 15 июля.