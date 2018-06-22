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Аргентинские болельщики запутались в Новгородах
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Аргентинские болельщики запутались в Новгородах 

Lenta.ru 15 минут назад
Фото: Twitter
Двое аргентинских болельщиков не попали на игру национальной сборной, потому что приехали в Великий Новгород вместо Нижнего. Об этом сообщает Vnnews.ru.
21 июня альбиселесте играли с командой Хорватии в Нижнем Новгороде. Фанаты, купившие билеты в Великий Новгород, прибыли туда, зашли в одно из местных кафе и сказали, что потерялись. Горожане помогли аргентинцам снять квартиру.
Матч с хорватами болельщикам пришлось смотреть в баре по телевизору. По словам иностранцев, им было обидно перепутать города, но они не собираются отчаиваться и хотят весело провести время в Великом Новгороде.
21 июня сообщалось о болельщиках из Китая, которые перепутали Вологду и Волгоград и не смогли сесть на поезд вовремя. Фанатов посадили на другой поезд, который отправлялся через два с половиной часа.
19 июня появилась информация о швейцарцах, снявших гостиницу в Ростове Великом вместо Ростова-на-Дону. Им также оказали помощь в расселении.
Сборная Аргентины в рамках группового этапа ЧМ проиграла хорватам со счетом 0:3.
Чемпионат мира-2018 проходит в 11 городах России и завершится 15 июля.
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