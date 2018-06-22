Иностранные болельщики заселились в несуществующий отель

Болельщики из Швеции и Аргентины забронировали несуществующий отель в Нижнем Новгороде, пишет издание NN.ru.

Отель Savinn Hotel на улице Алексеевской,13 туристы бронировали через сервис Booking.com. Однако на месте оказалось, что такого отеля на Алексеевской улице нет. Некоторые туристы оказались не только без жилья, но и без предоплаты, которую с них взял отель-призрак.

Неравнодушным нижегородцам пришлось подыскивать для обманутых болельщиков другое жилье. Горожане кинули клич в социальных сетях, люди откликнулись и начали предлагать свою помощь.

В Booking.com пообещали вернуть туристам деньги за бронирование, однако объяснить, как вообще могла возникнуть подобная ситуация, не смогли.

«Это же люди всё делают. Люди регистрируются, все эти отели проверяются, но как могут быть несуществующие бронирования, так могут быть и несуществующие объекты размещения», — заявили в службе поддержки сервиса.