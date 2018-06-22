Японские СМИ: Имидж России полностью обновлен

Президент России Владимир Путин изменил международный имидж страны к лучшему благодаря ЧМ-2018, пишет Mainichi Shimbun.

«Если анализировать ЧМ по футболу в контексте политики, то на данный момент главным бенефициаром стал президент Путин. Миллиардам телевизионных болельщиков по всему миру, не говоря уже о миллионе иностранцев, приехавших в Россию, показывают русское гостеприимство, терпимость, организационные способности, а также великодержавность», –пишет Мэгуми Нисикава, передает «ИноСМИ».

По его мнению, ранее политика Путина «красноречиво свидетельствовала о закрытости России, нетолерантности и жестком социальном расслоении».

«Тем не менее, сейчас имидж был полностью обновлен. Более того, стремительное продвижение сборной России, обеспечившей себе выход в плей-офф ЧМ, удвоило эффект», — отмечает автор.

Нисикава подчеркивает, что жители России рады чемпионату, они «полны восторга, возбуждения и энтузиазма». При этом журналист считает, что «праздничные демонстрации предоставляют хороший шанс выразить накопившееся недовольство властям». Автор приводит в пример ситуацию после победного для Румынии матча отбора на ЧМ в 1989 году, в результате чего была свергнута власть диктатора Николае Чаушеску

Энергия и импульс народных масс во время мирового первенства предоставляют шанс политическим руководителям повысить центростремительную силу, однако в случае неудачи они могут стать неконтролируемыми, заключает Нисикава.