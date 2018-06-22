Ещё
Выход сербов в плей-офф оказался под угрозой
Далее:
Читайте также:
Ещё

Гол Шачири принес Швейцарии победу над Сербией 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Фото: Reuters
Сборная Сербии в Калининграде уступила сборной Швейцарии (1:2) в матче второго тура группового турнира ЧМ-2018.
У сербов ударом головой счет открыл Александр Митрович. Швейцарцы отыгрались благодаря точному удару Гранита Джаки, а в концовке Джердан Шачири принес победу своей команде. В составе сборной Сербии в стартовом составе вышел защитник "Зенита" Бранислав Иванович, а у швейцарцев в число основных игроков попал экс-футболист ЦСКА Стивен Цубер.
Сборная Швейцарии набрала четыре очка и занимает второе место в группе Е. Столько же у сборной Бразилии, которая лидирует благодаря лучшей разности забитых и пропущенных мячей. У сербов три очка и третье место. Последней идет сборная Коста-Рики, которая не набрала ни одного очка и потеряла шансы выйти в плей-офф.
Спорт-Экспресс: последние новости
Английский болельщик захотел жить и работать в Казани. Его поразили культура и "татарский фастфуд" Бразильских болельщиков накажут за пошлые шутки над россиянкой Власти Нижнего Новгорода помогли болельщикам, которые забронировали номер в несуществующем отеле
Комментарии1
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Английский болельщик увидел Россию и захотел остаться204
«Хаос в штабе»: почему Египет проиграл России5
Болельщики недовольны Россией7
Унизивший россиянку аргентинец сделал заявление75
Российский ресторан возмутил британского футболиста141
Видео
00:44
«Позорное зрелище». Месси может остаться без плей-офф
Футбол ЧМ по футболу 2018
06:30
Британцы ищут в победах России допинг
Футбол Статьи
01:59
Российский спорт потерял талантливую спортсменку
Теннис
20:02
Американского болельщика увезли в психбольницу
ЧМ по футболу 2018 Происшествия
01:21
Колумбийские болельщики выловили русского из реки
ЧМ по футболу 2018
00:26
Бразильские болельщики устроили провокацию в Москве
ЧМ по футболу 2018 Футбол
02:07
Отец спас сына-гонщика NASCAR из горящей машины
Автоспорт
06:30
Сколько заработают российские футболисты на ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
04:08
«Меня грубо домогались!» Запад разжигает секс-скандал на ЧМ-2018
Футбол Статьи
00:10
«Сорри, Россия, мы были неправы»
Футбол ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение