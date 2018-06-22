Выход сербов в плей-офф оказался под угрозой

Гол Шачири принес Швейцарии победу над Сербией

Сборная Сербии в Калининграде уступила сборной Швейцарии (1:2) в матче второго тура группового турнира ЧМ-2018.

У сербов ударом головой счет открыл Александр Митрович . Швейцарцы отыгрались благодаря точному удару Гранита Джаки, а в концовке Джердан Шачири принес победу своей команде. В составе сборной Сербии в стартовом составе вышел защитник "Зенита" Бранислав Иванович, а у швейцарцев в число основных игроков попал экс-футболист ЦСКА Стивен Цубер

Сборная Швейцарии набрала четыре очка и занимает второе место в группе Е. Столько же у сборной Бразилии, которая лидирует благодаря лучшей разности забитых и пропущенных мячей. У сербов три очка и третье место. Последней идет сборная Коста-Рики, которая не набрала ни одного очка и потеряла шансы выйти в плей-офф.