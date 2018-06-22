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«Хаос в штабе»: почему Египет проиграл России
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СМИ объяснили поражение Египта в матче с Россией 

Рамблер 43 минуты назад
Фото: Reuters
Египетские СМИ назвали хаос «в штабе» своей футбольной сборной одной их причин ее вылета с чемпионата мира. Об этом пишет РБК.
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«Штаб сборной «фараонов» был открыт нараспашку каждому встречному и поперечному, люди приходили, уходили, сидели и встречались с игроками без какого-либо контроля или запрета подобного рода действий, которые влияют на концентрацию игроков перед матчами», — говорится в статье издания Al-Ahram.
Какой именно штаб имеется в виду, в статье не уточняется. Сборная Египта на ЧМ-2018 базируется в Грозном. Первый матч египтяне провели в Екатеринбурге, второй — в Санкт-Петербурге.
Другое египетское издание, AhramOnline, обвинило в провале тренера сборной Эктора Купера, который якобы «проигнорировал десяток талантливых игроков». По мнению издания, аргентинец ошибся с тактикой обороны и недостаток нападающих в составе. При этом именно Купер привел «фараонов» к первому за 28 лет чемпионату мира.
После двух первых матчей группового этапа ЧМ-2018 сборная Египта не сумела набрать очков и потеряла шансы на выход в плей-офф турнира.
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