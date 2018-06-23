Болельщиков призвали не посещать фан-зону 25 июня

Департамент спорта и туризма призвал выбрать альтернативы фан-зоне для просмотра матча Россия-Уругвай

В столичном департаменте спорта и туризма призывают болельщиков выбрать альтернативные места просмотра матча Россия-Уругвай 25 июня и не посещать площадку фестиваля болельщиков на Воробьевых горах. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в департаменте.

«В целях комфортного и безопасного пребывания болельщиков организаторы вынуждены частично либо полностью перекрывать вход на площадку в дни проведения особо рейтинговых матчей. Подобные меры были приняты дважды — 14 и 19 июня в часы противостояния сборной России командам Саудовской Аравии и Египта. Закрытие фанфеста серьезно огорчает тех, кто планировал поболеть за свою любимую сборную бок о бок с ликующими болельщиками из разных стран мира. Для того, чтобы гарантированно увидеть долгожданный матч, мы советуем искать в Москве альтернативные площадки для просмотра игр мундиаля», — говорится в сообщении.

В департаменте пояснили, что многие москвичи и гости столицы уже отдают предпочтение просмотру футбольных противостояний в городских барах и ресторанах.