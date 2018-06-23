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Болельщиков призвали не посещать фан-зону 25 июня
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Департамент спорта и туризма призвал выбрать альтернативы фан-зоне для просмотра матча Россия-Уругвай 

Агентство «Москва» 23 июня 2018
Фото: РИА Новости
В столичном департаменте спорта и туризма призывают болельщиков выбрать альтернативные места просмотра матча Россия-Уругвай 25 июня и не посещать площадку фестиваля болельщиков на Воробьевых горах. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в департаменте.
«В целях комфортного и безопасного пребывания болельщиков организаторы вынуждены частично либо полностью перекрывать вход на площадку в дни проведения особо рейтинговых матчей. Подобные меры были приняты дважды — 14 и 19 июня в часы противостояния сборной России командам Саудовской Аравии и Египта. Закрытие фанфеста серьезно огорчает тех, кто планировал поболеть за свою любимую сборную бок о бок с ликующими болельщиками из разных стран мира. Для того, чтобы гарантированно увидеть долгожданный матч, мы советуем искать в Москве альтернативные площадки для просмотра игр мундиаля», — говорится в сообщении.
В департаменте пояснили, что многие москвичи и гости столицы уже отдают предпочтение просмотру футбольных противостояний в городских барах и ресторанах.
«В этом случае не приходится думать о том, чтобы приехать за 2-3 часа до начала игры, нет очередей за напитками и едой, а атмосфера единения и накал футбольных страстей ничуть не уступает фан-зонам под открытым небом. Многие торговые центры также предлагают для посетителей зоны публичного просмотра матчей ЧМ-2018» — добавил руководитель департамента спорта и туризма Москвы Николай Гуляев.
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