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Британцы эмоционально высказались о ЧМ
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Английские фанаты пришли в восторг от ЧМ в России 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Sputnik
Группа английских футбольных болельщиков, которая заранее прибыла в Нижний Новгород на матч своей сборной против команды Панамы, заявила, что чемпионат, проходящий в России, является одним из лучших на их памяти.
Такое признание футбольные фанаты сделали в интервью телеканалу Sky News.
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«Это один из лучших чемпионатов мира, на которых нам приходилось бывать: фанзоны превосходны, есть отличные места, куда можно пойти. Это чудесное место», — сказал болельщик по имени Стив.
Его товарищ добавил, что «все превосходно». Он признался, что наслаждается Россией и оказываемым им приемом.
Другой болельщик по имени Джон назвал Нижний Новгород «очень хорошим местом для посещения». «Здесь много всего происходит, здесь очень чисто, приятно и дешево», — отметил он, добавив, что нижегородцы «очень приветливы, и нам это нравится».
Фанатов спросили о том, сталкиваются ли они с какими-либо проблемами в России из-за того, что одеты в футболки сборной Англии. «Здесь нет даже намека на какие бы то ни было неприятности», — сказал Джон, выразив сожаление тем, что многие болельщики в Англии остались дома, так как поверили в предупреждения британских властей об опасностях, которые якобы могут ждать их в России. Он добавил, что это фейковая информация.
По данным ФИФА, для английских болельщиков на турнире было зарезервировано около 34 тыс. билетов. Для сравнения, перед чемпионатом в Бразилии в 2014 году их было более 51 тыс.
Британская The Guardian ранее написала, что Россия может быть замечательным местом проведения чемпионата мира по футболу, а болельщики английской сборной по итогам соревнований изменят свои взгляды на Россию в самую позитивную сторону. Другая британская газета — The Times — отмечала, что фанаты английской сборной жаловались, что из-за антироссийской кампании в британской прессе многие болельщики зря не приехали на ЧМ-2018.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Поиздевавшимся над россиянкой бразильским болельщикам дома пообещали проблемы Английский болельщик приехал в в Казань и захотел остаться там жить Российские врачи спасли исландского болельщика
Комментарии8  Ещё 5 источников 
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