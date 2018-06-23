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Назван лучший игрок матча Бельгия-Тунис
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Бельгия — Тунис: Азар признан лучшим игроком матча 

Чемпионат.com 36 минут назад
Фото: РИА Новости
Полузащитник сборной Бельгии Эден Азар признан лучшим игроком матча второго тура группового этапа чемпионата мира — 2018 с национальной командой Туниса, сообщает официальный сайт ФИФА.
Встреча прошла в Москве на стадионе «Спартак» и завершилась со счётом 5:2 в пользу бельгийцев. Азар стал автором двух мячей, которые были забиты на 6-й и 51-й минутах соответственно.
В заключительном туре группового этапа сборная Бельгии встретится с Англией (28 июня, Калининград), а Тунис сыграет с Панамой (28 июня, Саранск).
Чемпионат мира по футболу проходит с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России.
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