Назван лучший игрок матча Бельгия-Тунис

Бельгия — Тунис: Азар признан лучшим игроком матча

Полузащитник сборной Бельгии Эден Азар признан лучшим игроком матча второго тура группового этапа чемпионата мира — 2018 с национальной командой Туниса, сообщает официальный сайт ФИФА.

Встреча прошла в Москве на стадионе «Спартак» и завершилась со счётом 5:2 в пользу бельгийцев. Азар стал автором двух мячей, которые были забиты на 6-й и 51-й минутах соответственно.

В заключительном туре группового этапа сборная Бельгии встретится с Англией (28 июня, Калининград), а Тунис сыграет с Панамой (28 июня, Саранск).

Чемпионат мира по футболу проходит с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России.