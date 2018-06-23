Сборная Бельгии разгромила Тунис

Сборная Бельгии по футболу разгромила команду Туниса в матче чемпионата мира

Сборная Бельгии одержала победу над командой Туниса со счетом 5:2 в матче второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу. Встреча прошла в Москве на стадионе "Спартак"

В составе победителей забитыми мячами отметились Эден Азар (6-я с пенальти и 51-я минуты), Ромелу Лукаку (16, 45) и Миши Батшуайи (90). У проигравших отличились Дилан Бронн (18) и Вахби Хазри (90+3). Лукаку забил уже четыре мяча на нынешнем турнире, по этому показателю он делит первое место с португальским форвардом Криштиану Роналду . Также бельгийский нападающий установил рекорд национальной команды по количеству голов на одном чемпионате мира и сравнялся с Марком Вилмотсом по общему числу забитых мячей на мировых первенствах (по 5 голов).

Сборные Бельгии и Туниса провели четвертую очную встречу. В предыдущих трех матчах команды одержали по одной победе, еще одна игра завершилась вничью. Команды в 2002 году играли в одной группе на чемпионате мира, та их встреча завершилась со счетом 1:1.

Команда Туниса не может победить на чемпионатах мира на протяжении 13 матчей (четыре ничьи, девять поражений). Последняя победа тунисцев произошла на турнире 1978 года в Аргентине, тогда они оказались сильнее команды Мексики (3:1), причем та победа стала первой для африканских команд на чемпионатах мира.

В турнирной таблице группы G сборная Бельгии вышла на первое место, набрав шесть очков, тунисцы, не набрав очков, идут третьими. В воскресенье пройдет еще один матч этой группы, в Нижнем Новгороде встретятся команды Англии и Панамы. В случае победы англичан сборные Бельгии и Англии досрочно выйдут в плей-офф чемпионата мира. Бельгийцам для выхода в 1/8 финала будет достаточно ничьей в игре между англичанами и панамцами.

В заключительном туре группового этапа сборная Бельгии в Калининграде сыграет с командой Англии, тунисцы — в Саранске с панамцами. Обе встречи пройдут 28 июня.