Ещё
Футбол погубил скрывающегося от властей гангстера
Далее:
Читайте также:
Ещё

Футбол погубил скрывающегося от властей гангстера 

Рамблер 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Бразильца, скрывавшегося от правосудия, подвела любовь к футболу. Он не мог не приехать на матч национальной сборной с командой Коста-Рики, который проходил в Санкт-Петербурге. Сразу после матча, который закончился победой его соотечественников (2:0), фаната задержали. Об этом сообщает «Фонтанка».
31-летний бразилец Родриго Висентини Динарди въехал в Россию через Лондон по поддельному паспорту гражданина Италии. Сотрудники отделения Интерпола в Петербурге получили информацию о том, что на стадионе «Санкт-Петербург» может находиться известный гангстер из Бразилии.
Оперативники вычислили его на трибуне, но дали досмотреть игру. На родине мужчина находился в розыске с 2017 года. Он подозревается в том, что входил в банду, которая совершала налеты на почтовые отделения под руководством 31-летней Жаклин да Луз. В банду входил 17 мужчин. Как пишут бразильские издания, только из двух отделений налетчики вынесли 230 тысяч долларов.
Задержанный бразилец находится в следственном изоляторе в Петербурге, ему предстоит экстрадиция в Бразилию. Он подозревается не менее, чем в десяти налетах, за что ему может грозить до 50 лет тюрьмы.
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Британцы эмоционально высказались о ЧМ204
Запад в растерянности: «даже пожаловаться не на что»266
Дебют россиянина в UFC завершился избиением японца18
Российский ресторан возмутил британского футболиста141
Болельщики недовольны Россией18
Видео
00:44
Дебют россиянина в UFC завершился избиением японца
MMA
01:04
Загорелся самолет с перуанскими болельщиками
Футбол ЧМ по футболу 2018
03:22
Британцы эмоционально высказались о ЧМ
ЧМ по футболу 2018
00:26
Оскорбивший россиянку аргентинец извинился
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:55
На российскую сборную нарисовали карикатуру
Футбол ЧМ по футболу 2018
03:16
Запад в растерянности: «даже пожаловаться не на что»
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:20
Россию просят депортировать аргентинских болельщиков
Футбол ЧМ по футболу 2018
04:41
«Роскосмос» посмеялся над ударом Роналду
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:44
«Позорное зрелище». Месси может остаться без плей-офф
Футбол ЧМ по футболу 2018
06:30
Британцы ищут в победах России допинг
Футбол Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение