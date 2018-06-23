Футбол погубил скрывающегося от властей гангстера

Бразильца, скрывавшегося от правосудия, подвела любовь к футболу. Он не мог не приехать на матч национальной сборной с командой Коста-Рики, который проходил в Санкт-Петербурге. Сразу после матча, который закончился победой его соотечественников (2:0), фаната задержали. Об этом сообщает «Фонтанка».

31-летний бразилец Родриго Висентини Динарди въехал в Россию через Лондон по поддельному паспорту гражданина Италии. Сотрудники отделения Интерпола в Петербурге получили информацию о том, что на стадионе «Санкт-Петербург» может находиться известный гангстер из Бразилии.

Оперативники вычислили его на трибуне, но дали досмотреть игру. На родине мужчина находился в розыске с 2017 года. Он подозревается в том, что входил в банду, которая совершала налеты на почтовые отделения под руководством 31-летней Жаклин да Луз. В банду входил 17 мужчин. Как пишут бразильские издания, только из двух отделений налетчики вынесли 230 тысяч долларов.