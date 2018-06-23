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Германия в шаге от вылета с ЧМ
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Германия оказалась в одном тайме от вылета с ЧМ 

Lenta.ru 16 минут назад
Фото: РИА Новости
Сборная Германии проигрывает команде Швеции после первого тайма матча группового этапа чемпионата мира. В случае поражения действующие чемпионы мира вылетят с турнира. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
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Встреча проходит в субботу, 23 июня, в Сочи. Счет на 32-й минуте открыл нападающий шведов Ола Тойвонен. На 31-й минуте немцы сделали вынужденную замену: вместо полузащитника Себастьяна Руди вышел Илкай Гюндоган.
Если шведы сумеют удержать победный счет, то на их счету станет шесть очков. В активе мексиканцев, также выступающих в группе F, две победы в двух матчах, в том числе — над сборной Германии. Таким образом, немцы лишатся математических шансов на выход в 1/8 финала турнира.
Чемпионат мира продлится до 15 июля. В 2014 году подопечные Йоахима Лева в финале обыграли Аргентину, которая в этом году также находится на грани вылета с мундиаля.
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