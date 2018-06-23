России дали совет по выходящим за рамки иностранцам на ЧМ

России посоветовали быть строже с чужими болельщиками

Власти Аргентины попросили Россию выслать из страны участников драки с хорватским болельщиком. Ранее бразильские власти предприняли меры в отношении своих подданных, которые заставляли говорить скабрезности ничего не подозревающих россиянок. И только Россия продолжает оставаться снисходительной к зарубежным гостям мундиаля, удивляя их приемом.

В дни Чемпионата мира по футболу Россию наводнили сотни тысяч иностранных болельщиков. По предварительным данным, в страну въехали более 2 млн человек. Болельщики — народ эмоциональный, поэтому во время столь крупных международных соревнований эта категория людей всегда находится под особым наблюдением стражей правопорядка, особенно в местах массового скопления, где могут пересечься фанаты разных команд.

Задолго до начала чемпионата некоторые зарубежные СМИ, особенно британские, предостерегали сограждан от поездок в Россию, мол, там им будет несладко. Но, как показывает чемпионат, который длится уже больше недели, страна-хозяйка мундиаля создала для иностранных любителей футбола очень комфортные условия. Однако за последние несколько дней Россия столкнулась с несколькими случаями, когда сами страны, откуда приехали фанаты, просят проявить строгость и наказать провинившихся.

В субботу стало известно о просьбе аргентинских властей к российским правоохранительным органам задержать и депортировать аргентинских футбольных фанатов, которые устроили драку на стадионе в Нижнем Новгороде за несколько минут до конца разгромного поражения команды от сборной Хорватии со счетом 3:0.

Как сообщила министр безопасности Аргентины Патрисия Буллрич , видеозапись инцидента позволила установить личности четырех участников драки. По ее словам, Буэнос-Айрес «подписал соглашение для защиты аргентинцев и будет непоколебим с теми, кто нарушает закон». На записи видно, как разъяренная толпа аргентинцев набросилась на одинокого хорвата. Силы были явно неравны, напавшие избивали бедолагу кулаками и ногами. Хорвата спасли россияне, которые разогнали буйных аргентинцев.

Другой инцидент обошелся без драки, но тоже показал не слишком достойное поведение любителей футбола. В нем оказались замешаны граждане Бразилии. На Никольской, которая в эти дни превратилась в главную футбольную улицу страны, окружили российскую девушку и предложили ей выкрикивать оскорбительную фразу на португальском языке. Сама «жертва» скандировала кричалку, не понимая ее значения.

Видео с инцидентом быстро разлетелось по Сети и попалось на глаза бразильским правоохранителям. Тут же были установлены участники инцидента. В частности, это лейтенант Эдуарду Нуньеса, в отношении которого прокуратура столичного округа Бразилии возбудила уголовное дело.

Прокуроры назвали поведение бразильцев «оскорбляющим достоинство» и имеющим «очевидный женоненавистнический характер». Другим сквернословом оказался сотрудник авиакомпании Latam Фелипе Уилсон. Он тут же был уволен. Остальные работодатели тоже пообещали устроить проблемы «шутникам» по возвращении на родину. Третьим «фигурантом» скандала стал адвокат Диего Жатоба, который в прошлом возглавлял департамент туризма в одном из бразильских муниципалитетов.

Поведение соотечественников сильно раздосадовало многих бразильцев, которые наблюдают за чемпионатом и не самой выразительной игрой своей сборной по телевизору. На сайте change.org появилась петиция с требованием наказать всех, кто унизил россиянку.

Похожий «розыгрыш» с языковым барьером устроил аргентинский болельщик Фернандо Пенови. Он тоже опубликовал видео, на котором уговорил молодую девушку повторять за ним фразу оскорбительного содержания. Запись увидели в Аргентине и попросили организаторов мундиаля не пускать Пенови на стадионы.

Как показала практика, Россия оказалась идеальной страной для фанатов. Люди раскрепощены настолько и столь вольготно себя чувствуют, что в отдельных случаях начинают хулиганить и чудить. А на родине такое поведение явно вызывает большое недовольство и чувство стыда за соотечественников.

Российское радушие, кстати, в полной мере ощутили и британские фанаты, одни из самых грозных болельщиков мире. После посещения Волгограда, где их команда играла со сборной Туниса, они призвали не верить распространяемые в английских СМИ мифы о России.

«Верим ли мы тому, что пишут о России в британских СМИ? Мы увидели все своими глазами и больше не верим», — сказал один из английских болельщиков.

«Я хотел бы сказать каждому: не верьте тому, что вы читаете, приезжайте и убедитесь сами», — рассказал болельщик Билли Грант газете The Belfast Telegraph.

Первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений Максим Григорьев объяснил резонансы вокруг инцидентов с участием иностранных болельщиков быстрым распространением информации по интернету.

«Эти единичные примеры поведения иностранных болельщиков в России идут вразрез с современными нормами. Сейчас на это обращается большое внимание. Россия очень мягко относится к поведению болельщиков, даже мягче, чем их собственные страны», — сказал Григорьев газете ВЗГЛЯД.

Он подчеркнул, что даже единичные случаи серьезно вредят имиджу той же Аргентины и Бразилии, поэтому их просьбы к России наказать нарушителей объясняется желанием исправить подмоченную репутацию.