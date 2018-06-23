Германия вырвала победу у Швеции

Сборная Германии одержала волевую победу над национальной командой Швеции в матче второго тура группового этапа чемпионата мира 2018 года.
Встреча, прошедшая на стадионе «Фишт» в Сочи, завершился со счётом 2:1.
На 32-й минуте Ула Тойвонен вывел свою команду вперёд. Немецкой команде удалось сравнять счёт на 48-й минуте матча после, благодаря голу Марко Ройса.
На 82-й минуте защитник сборной Германии получил вторую жёлтую карточку, оставив свою команду в меньшинстве.
Уже в компенсированное арбитром время, после розыгрыша штрафного у ворот шведской команды, ударом с острого забил Тони Кроос.
Следующим соперником немцев станет команда Южной Кореи, а Швеция сыграет с Мексикой.