«Это все как сон»: фанаты совершили роковую ошибку

Фанаты из Аргентины год копили деньги на ЧМ и приехали на матч не в тот Новгород

Аргентинцы потратили на билеты до России около $2,5 тыс. и проделали долгий путь

Аргентинские футбольные болельщики Эктор Альберсен и Эрнан Маззони год копили деньги, чтобы приехать в Россию на чемпионат мира и поддержать родную сборную на матче в Нижнем Новгороде 21 июня. Но фанаты смотрели игру по телевизору в Новгороде Великом — они перепутали место назначения.

"Когда в четверг утром мы вышли из поезда в Великом Новгороде, то заметили, что нет людей, слишком спокойно, в городе нет фанатов, иностранцев, кажется что-то не то. Начали искать стадион, но не нашли и тогда поняли, что приехали не туда", — поделился с ТАСС Эктор Альберсен.

Аргентинцы потратили на билеты до России около $2,5 тыс. и проделали долгий путь. Болельщики летели из Буэнос-Айреса в Мадрид, оттуда в Москву, затем решили заглянуть в Тверь и потом планировали попасть в Нижний Новгород.

"Это все как сон, до сих пор не верю в эту ситуацию", — говорит Маззони.

Мужчины не нашли другого варианта, кроме как остаться в Великом Новгороде и болеть за сборную по телевизору в съемной квартире, а во втором тайме фанаты переместились в местный паб.

"Было трудно, больно осознавать, что я сейчас не на стадионе, не могу кричать, поддерживать свою команду. Это тоже самое, если бы я смотрел матч дома в Аргентине", — рассказал Альберсен.

Проигрышем Хорватии, аргентинцы, конечно, расстроены, но не теряют надежды.

"Когда Аргентина проиграла, я думал, что все, конец, настроение упало, ни о чем не хотелось больше думать. Но сегодня Нигерия, обыгравшая Исландию, дала нам шанс, что еще не все потеряно", — поделился Эктор Альберсен.

Заблудившихся иностранных гостей нашли региональные власти, организовали туристам экскурсию по городу — показали Кремль и другие местные достопримечательности. Сюжет о "потеряшках" попал на местное ТВ и в соцсети. В результате люди начали узнавать аргентинцев по национальному флагу, с которым они гуляют по городу.