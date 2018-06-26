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Эксперты объяснили поражение России
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Эксперты объяснили поражение России 

Рамблер 1 час назад
Фото: Reuters
Эксперты объяснили «Национальной службе новостей», почему сборная России проиграла Уругваю в матче чемпионата мира по футболу 2018 года.
«Уругвай — поприличней команда, чем те две, что нам до этого попадались», — уверен Заслуженный мастер спорта СССР Владимир Пономарев.
К тому же бывший игрок московского ЦСКА полагает, что не помогли команде и эксперименты главного тренера россиян Станислава Черчесова с составом, а также «сумасшедшие проигрыши» накануне мундиаля.
«Даже Игнашевича привлекли, пожилого», — удивляется он.
Между тем Александр Любимов, президент Клуба истории и статистики спорта, полагает, что добиться победы над Уругваем сборной России помешал выработанный в первых матчах «лимит фортуны».
В свою очередь, экс-наставник сборной России по футболу Борис Игнатьев отметил, что русские игроки могли и не стараться победить, так как уже обеспечили себе выход из группы — максимум, на который способны претендовать.
«Они богатые люди, зачем им результат?» — полагает он.
Накануне Россия со счетом 0:3 проиграла Уругваю в заключительном матче группового этапа чемпионата мира по футболу 2018 года. Ранее россияне победами над Саудовской Аравией (5:0) и Египтом (3:1) обеспечили себе выход в плей-офф.
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