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Моуринью поделился ожиданиями от матча Уругвай — Россия
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Моуринью поделился ожиданиями от матча Уругвай — Россия 

RT на русском 41 минуту назад
Фото: РИА Новости
Легендарный тренер Жозе Моуринью, присоединившийся к команде RT на время чемпионата мира по футболу, поделился ожиданиями от матча третьего тура группового этапа турнира между сборными Уругвая и России.
«Этот матч может оказаться как очень ответственным, так и заурядным, поскольку обе команды способны к этому моменту обеспечить себе выход в стадию плей-офф. Если игра станет решающей, то борьба может быть в высшей степени напряжённой. На стороне хозяев огромная поддержка болельщиков, но уругвайцы могут играть технично, активно, красиво и эмоционально. Матч может получиться очень интересным», — заявил Моурнинью RT.
Матч между командами состоится 25 июня. Начало — в 17:00 мск. В очном противостоянии России и Уругвая определится победитель группы А.
Ранее сообщалось, что сборная России сыграет в белой форме с Уругваем на ЧМ-2018 по футболу.
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