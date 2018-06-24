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Сборная Исландии прибыла в Ростов-на-Дону
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Сборная Исландии по футболу прибыла в Ростов-на-Дону на матч ЧМ с командой Хорватии 

ТАСС 47 минут назад
Фото: ТАСС
Футболисты сборной Исландии прилетели в Ростов-на-Дону, где 26 июня проведут матч группового этапа чемпионата мира с командой Хорватии. Как передает корреспондент ТАСС с места событий, возле гостиницы, куда приехала заселяться команда, было четыре журналиста и ни одного болельщика островитян.
В понедельник исландская сборная проведет тренировку на стадионе "Ростов-Арена" и пресс-конференцию.
Команда Исландии на ЧМ-2018 базируется и проживает в Геленджике. В первом матче на чемпионате мира исландцы 16 июня сыграли вничью с командой Аргентины — 1:1, вторая встреча исландцев на ЧМ с командой Нигерии 22 июня завершилась поражением островитян — 0:2. Перед заключительным туром сборная Исландии с одним очком занимает третье место в группе, хорваты идут первыми (6 очков).
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