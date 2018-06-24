Немецкие чиновники попали под «горячую руку» ФИФА

ФИФА открыла дела против представителей сборной Германии

ФИФА открыла дела в отношении двух представителей сборной Германии за поведение после матча группового турнира чемпионата мира-2018 против Швеции (2:1), сообщает ESPN.

Во время празднования победного гола на пятой добавленной минуте пресс-секретарь сборной Ульрих Фойгт и менеджер Немецкого футбольного союза Георг Белау позволили себе некорректные жесты в адрес соперников, что вызвало перепалку.

Сборная Германии в заключительном матче группового этапа чемпионата мира встретится с Кореей (27 июня, Казань). Шведы сыграют с Мексикой (27 июня, Екатеринбург).