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Немецкие чиновники попали под «горячую руку» ФИФА
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ФИФА открыла дела против представителей сборной Германии 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Фото: Reuters
ФИФА открыла дела в отношении двух представителей сборной Германии за поведение после матча группового турнира чемпионата мира-2018 против Швеции (2:1), сообщает ESPN.
Во время празднования победного гола на пятой добавленной минуте пресс-секретарь сборной Ульрих Фойгт и менеджер Немецкого футбольного союза Георг Белау позволили себе некорректные жесты в адрес соперников, что вызвало перепалку.
Сборная Германии в заключительном матче группового этапа чемпионата мира встретится с Кореей (27 июня, Казань). Шведы сыграют с Мексикой (27 июня, Екатеринбург).
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