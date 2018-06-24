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В Чечне объяснились за «уход» Салаха из сборной
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В Чечне опровергли информацию СМИ о желании Салаха уйти из сборной Египта из-за Кадырова 

RT на русском 1 час назад
Фото: Reuters
Начальник пресс-службы правительства Чеченской Респеблики Альви Каримов прокомментировал сообщения СМИ о том, что нападающий сборной Египта Мохамед Салах хочет покинуть национальную команду из-за главы республики Рамзана Кадырова.
≥≥ Салах задумался над уходом из сборной Египта из-за Кадырова
«Эта информация носит совершенно некорректный характер. Могу со всей ответственностью сказать, что Мохамед Салах всё время нахождения в Чеченской Республике имел абсолютно оптимистическое настроение и был настроен на игру. То о чём пишут зарубежные СМИ совершенно не имело места, наоборот и представители федерации и сам Салах выражали восторг от того, как их приняли в Чечне», — заявил Каримов RT.
Он отметил, что информация о том, что глава республики использует пребывание сборной Египта в Чечне в каких-то политических целях является фальшью и выдумкой направленной не дискредитацию чемпионата мира по футболу 2018 года.
Как сообщило издание CNN, Салах считает, что его использовали в Чечне и не хочет связываться с темами, которые не касаются футбола, а также участвовать в создании чьего-либо политического образа.
Ранее сообщалось, что Мохамед Салах стал почётным гражданином Чеченской Республики.
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