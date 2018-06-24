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Сборная Египта возмутилась заявлениями CNN о Салахе
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В сборной Египта прокомментировали информацию СМИ о желании Салаха уйти из команды из-за Кадырова 

RT на русском 2 часа назад
Фото: Reuters
Руководитель информационного отдела сборной Египта Усама Исмаил прокомментировал сообщения СМИ о том, что нападающий Мохамед Салах хочет покинуть национальную команду из-за главы республики Рамзана Кадырова.
≥≥ В Чечне опровергли информацию СМИ о желании Салаха уйти из сборной Египта из-за Кадырова
«Ничего подобного. Салах находится на тренировочной базе и тренируется вместе со своими коллегами. Он присутствовал на всех матчах. Он ничего такого не сообщал руководству делегации. Не было никакого разговора на эту тему. Я не знаю, откуда у CNN эта информация. Не стоит брать информацию о нём, кроме той, что есть в его Twitter», — сообщил Исмаил RT.
Отвечая на вопрос, означает ли его ответ, что Салах останется в сборной Исмаил заявил: «Я вам скажу, что он даже сейчас с нами. Мы вместе ужинаем».
Как сообщило издание CNN, Салах считает, что его использовали в Чечне, и не хочет затрагивать темы, которые не касаются футбола, а также участвовать в создании чьего-либо политического образа.
Ранее в Чечне опровергли информацию СМИ о желании Салаха уйти из сборной Египта из-за Кадырова.
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