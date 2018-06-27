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«Картонного» мексиканца отпустили на ЧМ в Россию
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«Картонный» мексиканец рассказал, почему подруга отпустила его на ЧМ-2018 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Twitter
Мексиканский болельщик Хавьер, который ранее не смог приехать на чемпионат мира по футболу в Россию из-за запрета подруги, рассказал, почему девушка решила его отпустить на мундиаль.
"Нет, девушка не обижается, что я приехал. У нас все в порядке. На нее обрушилось большое общественное давление, и она сказала: "Ладно, ты можешь поехать". Она даже посмеялась, когда я стал знаменитостью в России. Я тоже не обиделся на шутку друзей, мне было очень смешно. Это же круто! Сейчас я счастлив, мне очень нравится в Екатеринбурге. Мы добирались сюда 42 часа. Конечно, мы устали", — цитирует Хавьера E1.RU.
Ранее сообщалось, что мексиканские болельщики взяли картонную копию друга в Россию, на футболке у него было написано: "Моя старушка меня не отпустила".
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