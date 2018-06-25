На базе сборной РФ по футболу произошло убийство

На базе футбольной сборной РФ произошло убийство

В ресторане спортивной базы сборной России по футболу в Химках убили повара, сообщает « Московский комсомолец ».

По информации издания, в ресторане, расположенном на территории подмосковного учебно-тренировочного центра «Новогорск», на котором к матчам чемпионата мира по футболу 2018 года готовятся футболисты сборной России, во время ссоры официант убил повара.

Конфликт между 28-летним украинским официантом и 55-летним поваром произошел в подсобке заведения. В результате украинец ударил повара ножом в живот. Причины ссоры пока неизвестны. Злоумышленник был задержан.

Этот не первый инцидент во время российского мундиаля. 14 июня гражданин Украины выбежал на поле стадиона «Лужники» во время матча сборной России. Шесть дней спустя он признал вину и был оштрафован Мосгорсудом на семь тысяч рублей.

19 июня украинец попытался перевезти через границу пять килограммов марихуаны, которые намеревался продать футбольным фанатам в Москве, но был задержан.