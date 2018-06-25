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Лучший игрок ЧМ-2010 дал прогноз на матч Россия-Уругвай
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Лучший игрок ЧМ-2010 дал прогноз на матч Россия-Уругвай 

Рамблер 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Матч чемпионата мира по футболу 2018 года со сборной России будет сложным для Уругвая, сообщил «Известиям» бывший нападающий команды Диего Форлан.
По словам лучшего игрока первенства мира 2010 года, в пользу российской команды говорит то, что в ее составе есть ряд «сильных и жестких» игроков, фактор домашнего поля, а также то, что уругвайцы находятся «далеко от дома».
Преимуществами сборной Уругвая Форлан считает Луиса Суареса и Эдинсона Кавани, одних лучших, по его словам, современных форвардов, «очень сильных» защитников и «сильного» вратаря, а также опыт многих футболистов, которые не первый год играют за сборную.
Встреча России и Уругвая стартует сегодня на «Самара Арене» в 17:00 по московскому времени. Ранее обе команды, обыграв Египет и Саудовскую Аравию, обеспечили себе выход в 1/8 финала, а сегодня разыграют право сделать это с первого места.
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