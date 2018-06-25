Лучший игрок ЧМ-2010 дал прогноз на матч Россия-Уругвай

Матч чемпионата мира по футболу 2018 года со сборной России будет сложным для Уругвая, сообщил «Известиям» бывший нападающий команды Диего Форлан

По словам лучшего игрока первенства мира 2010 года, в пользу российской команды говорит то, что в ее составе есть ряд «сильных и жестких» игроков, фактор домашнего поля, а также то, что уругвайцы находятся «далеко от дома».

Преимуществами сборной Уругвая Форлан считает Луиса Суареса и Эдинсона Кавани, одних лучших, по его словам, современных форвардов, «очень сильных» защитников и «сильного» вратаря, а также опыт многих футболистов, которые не первый год играют за сборную.

Встреча России и Уругвая стартует сегодня на «Самара Арене» в 17:00 по московскому времени. Ранее обе команды, обыграв Египет и Саудовскую Аравию, обеспечили себе выход в 1/8 финала, а сегодня разыграют право сделать это с первого места.