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Убийство на базе сборной РФ: первые подробности
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Убийство на базе сборной РФ: первые подробности 

Рамблер 32 минуты назад
Фото: ТАСС
Украинский официант убил повара на базе футбольной сборной России после разговора с беременной женой, сообщает «Московский комсомолец».
Ранее СМИ сообщили, что в ресторане, расположенном на территории подмосковного учебно-тренировочного центра «Новогорск», на котором к матчам чемпионата мира по футболу 2018 года готовятся футболисты сборной России, во время ссоры 28-летний украинский официант ударом ножом в живот убил 55-летнего повара.
По данным издания, конфликт между мужчинами разгорелся на кухне ресторана Sport Point в химкинском комплексе «Олимпийская деревня Новогорск», неподалеку от которого тренируются российские футболисты и в который периодически наведываются.
Потерпевший был поваром по вызову, работавшим в заведении первый день, а убийцей — официант-украинец, третий день проходивший испытательный срок.
Примерно с 12:00 до 14:00 официант разговаривал по телефону с женой, которая находится на пятом месяце беременности, а блюда в это время приходилось разносить повару из-за высокой нагрузки на сотрудников в связи с мундиалем. Издание отмечает, что недовольство повара и могло стать причиной конфликта, в результате которого украинец нанес ему множество ударов сервировочными ножами.
По данным «МК», раненый повар выбежал из кухни, преодолел зал ресторана и скончался в холле заведения, а официант в это время был «абсолютно не в себе».
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