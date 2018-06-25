Самая красивая болельщица открестилась от съемок в порно

Россиянка Наталья Немчинова, которую в соцсетях назвали «самой красивой россиянкой» ЧМ-2018, опровергла слухи о съёмках в порно и объяснила, как в интернете распространились ее откровенные фотографии. Об этом пишет « Московский комсомолец ».

По словам Немчиновой, все, что о ней пишут, — «неправда». Девушка рассказала, что ее снимки выложил в Сеть бывший молодой человек, решивший отомстить.

Немчинова отметила, что некоторое время «снималась, как модель», но порноактрисой никогда не была. Сейчас она работает в фитнес-клубе.

Ранее СМИ писали, что «самую красивую россиянку» опознали по порнофильмам интернет-пользователи. Девушка получила популярность после публикации ее фото на трибуне ЧМ в кокошнике, топике с надписью «Россия» и флажками.

The Sun утверждала, что на специальных сайтах россиянку описывают как «раскованную модель и звезду свинг-вечеринок». При этом газета отмечала, что девушка — «настоящая болельщица», ее замечали на Евро-2016 во Франции и на других турнирах.