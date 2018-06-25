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Самая красивая болельщица прокомментировала съемки в порно
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Самая красивая болельщица прокомментировала съемки в порно 

Рамблер 1 час назад
Россиянка Наталья Немчинова, которую в соцсетях назвали «самой красивой россиянкой» ЧМ-2018, опровергла слухи о съёмках в порно и объяснила, как в интернете распространились ее откровенные фотографии. Об этом пишет «Московский комсомолец».
По словам Немчиновой, все, что о ней пишут, — «неправда». Девушка рассказала, что ее снимки выложил в Сеть бывший молодой человек, решивший отомстить.
>> Самая красивая россиянка на ЧМ оказалась порноактрисой
Немчинова отметила, что некоторое время «снималась, как модель», но порноактрисой никогда не была. Сейчас она работает в фитнес-клубе.
Ранее СМИ писали, что «самую красивую россиянку» опознали по порнофильмам интернет-пользователи. Девушка получила популярность после публикации ее фото на трибуне ЧМ в кокошнике, топике с надписью «Россия» и флажками.
The Sun утверждала, что на специальных сайтах россиянку описывают как «раскованную модель и звезду свинг-вечеринок». При этом газета отмечала, что девушка — «настоящая болельщица», ее замечали на Евро-2016 во Франции и на других турнирах.
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