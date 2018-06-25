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Лидер сборной РФ не попал в состав на матч с Уругваем
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Лидер сборной РФ не попал в состав на матч с Уругваем 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
Полузащитник Александр Головин не попал в основной состав сборной России на матч с Уругваем. Головин, забивший гол и отдавший две голевые передачи в игре с Саудовской Аравией, остался на скамейке запасных.
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На позиции Головина в матче с Уругваем будет играть Алексей Миранчук — для него это дебютный выход на поле на чемпионате мира.
В запасе также остались защитники Юрий Жирков и Марио Фернандес, выходившие в основе в предыдущих матчах сборной России на турнире.
Матч сборных Уругвая и России проходит в Самаре.
Одновременно в Волгограде встречаются команды Египта и Саудовской Аравии.
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