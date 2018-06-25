3:0. Россия разгромно проиграла Уругваю

Матч сборных России и Уругвая завершился со счетом 3:0.

На 90-й минуте забил Эдинсон Кавани. После подачи углового голкипер россиян Игорь Акинфеев среагировал на удар Диего Година , но Кавани вовремя подоспел на добивание.

Напомним, что счет в матче открыл Луис Суарес , забив со штрафного на 10-й минуте.

На 23-й минуте встречи Уругвай удвоил преимущество. Мяч забил защитник Диего Ласкальт, оказавшийся первым на подборе.

По итогам матча сборная России заняла второе место в группе А и сыграет с командой, вышедшей в плей-офф с первого места из группы B.