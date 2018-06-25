3:0. Россия разгромно проиграла Уругваю 

Матч сборных России и Уругвая завершился со счетом 3:0.
На 90-й минуте забил Эдинсон Кавани. После подачи углового голкипер россиян Игорь Акинфеев среагировал на удар Диего Година, но Кавани вовремя подоспел на добивание.
Напомним, что счет в матче открыл Луис Суарес, забив со штрафного на 10-й минуте.
На 23-й минуте встречи Уругвай удвоил преимущество. Мяч забил защитник Диего Ласкальт, оказавшийся первым на подборе.
По итогам матча сборная России заняла второе место в группе А и сыграет с командой, вышедшей в плей-офф с первого места из группы B.