Черчесов высказался о поражении сборной

Черчесов: игра с уругвайцами стала для футболистов сборной пощечиной, это иногда полезно

Заключительный матч группового этапа с уругвайцами стал для сборной России пощечиной, теперь необходимо проанализировать игру и через нее подготовиться к плей-офф чемпионата мира. Такое мнение в эфире Первого канала высказал главный тренер сборной России Станислав Черчесов Российская команда уступила уругвайцам со счетом 0:3 и со второго места вышла в плей-офф турнира. Соперником россиян станет первая команда группы В, матчи в которой пройдут позднее в понедельник. "Было сложно играть вдесятером, отыгрываться — тем более, — сказал Черчесов. — Мы сделали те замены, которые и планировали, потому что ситуация требовала усилить середину поля, чтобы появилась возможность забить гол и сравнять счет. Мы хотели сыграть сегодня положительно, даже вдесятером". >> 3:0. Россия разгромно проиграла Уругваю "За это можно нам поставить большой плюс, минус — за старт, так начинать игры такого уровня нельзя. Сегодня тот день, который должен был случиться. С одной стороны, мы проиграли, с другой — пощечина в определенный момент и в правильное время полезна, поэтому спокойно будем ждать информацию о сопернике", — добавил тренер. "Хотим мы или нет, эта команда [Уругвая] другого уровня, еще раз повторю, через эту игру мы подготовились к следующей. Сегодня были скорости, другая игра, другой соперник, иные индивидуальные качества футболистов, только так можно подняться на следующий уровень", — заключил главный тренер. Встреча 1/8 финала с участием сборной России пройдет в московских "Лужниках" 1 июля и начнется в 17:00 мск. Сборная Уругвая с девятью очками заняла в группе А первое место и в плей-офф сыграет со второй командой группы В. Эта встреча пройдет 30 июня в Сочи (21:00 мск).