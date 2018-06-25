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Черчесов высказался о поражении сборной
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Черчесов: игра с уругвайцами стала для футболистов сборной пощечиной, это иногда полезно 

ТАСС 52 минуты назад
Заключительный матч группового этапа с уругвайцами стал для сборной России пощечиной, теперь необходимо проанализировать игру и через нее подготовиться к плей-офф чемпионата мира. Такое мнение в эфире Первого канала высказал главный тренер сборной России Станислав Черчесов.
Российская команда уступила уругвайцам со счетом 0:3 и со второго места вышла в плей-офф турнира. Соперником россиян станет первая команда группы В, матчи в которой пройдут позднее в понедельник.
"Было сложно играть вдесятером, отыгрываться — тем более, — сказал Черчесов. — Мы сделали те замены, которые и планировали, потому что ситуация требовала усилить середину поля, чтобы появилась возможность забить гол и сравнять счет. Мы хотели сыграть сегодня положительно, даже вдесятером".
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"За это можно нам поставить большой плюс, минус — за старт, так начинать игры такого уровня нельзя. Сегодня тот день, который должен был случиться. С одной стороны, мы проиграли, с другой — пощечина в определенный момент и в правильное время полезна, поэтому спокойно будем ждать информацию о сопернике", — добавил тренер.
"Хотим мы или нет, эта команда [Уругвая] другого уровня, еще раз повторю, через эту игру мы подготовились к следующей. Сегодня были скорости, другая игра, другой соперник, иные индивидуальные качества футболистов, только так можно подняться на следующий уровень", — заключил главный тренер.
Встреча 1/8 финала с участием сборной России пройдет в московских "Лужниках" 1 июля и начнется в 17:00 мск. Сборная Уругвая с девятью очками заняла в группе А первое место и в плей-офф сыграет со второй командой группы В. Эта встреча пройдет 30 июня в Сочи (21:00 мск).
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