Аргентинские болельщики поплатились за драку на ЧМ

Более 20 аргентинских фанатов наказаны за драку на российском стадионе

Организаторы ЧМ-2018 по футболу лишили 24 болельщиков из Аргентины права посещать матчи из-за драки на стадионе в Нижнем Новгороде, сообщила министр безопасности южноамериканской страны Патрисия Буллрич

Аргентинский министр разместила в Twitter фотографии 24 своих сограждан, которые «спровоцировали ожесточенную драку между фанатами перед матчем между Аргентиной и Хорватией».

«Мы попросили Россию отозвать их Fan ID (паспорта болельщика, — прим. ВЗГЛЯД). С сегодняшнего дня они не попадут ни на один стадион», — подчеркнула Патрисия Буллрич.

Ранее сообщалось, что власти Аргентины просят задержать и депортировать аргентинских футбольных фанатов, которые устроили драку на стадионе в Нижнем Новгороде.

Напомним, 21 июня аргентинские фанаты избили хорватского болельщика прямо на стадионе в Нижнем Новгороде. Нападение произошло после того, как сборная Хорватии разгромила Аргентину со счетом 3:0.