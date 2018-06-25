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Аргентинские болельщики поплатились за драку на ЧМ
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Более 20 аргентинских фанатов наказаны за драку на российском стадионе 

Деловая газета «Взгляд» 26 минут назад
Фото: Reuters
Организаторы ЧМ-2018 по футболу лишили 24 болельщиков из Аргентины права посещать матчи из-за драки на стадионе в Нижнем Новгороде, сообщила министр безопасности южноамериканской страны Патрисия Буллрич.
Аргентинский министр разместила в Twitter фотографии 24 своих сограждан, которые «спровоцировали ожесточенную драку между фанатами перед матчем между Аргентиной и Хорватией».
«Мы попросили Россию отозвать их Fan ID (паспорта болельщика, — прим. ВЗГЛЯД). С сегодняшнего дня они не попадут ни на один стадион», — подчеркнула Патрисия Буллрич.
Ранее сообщалось, что власти Аргентины просят задержать и депортировать аргентинских футбольных фанатов, которые устроили драку на стадионе в Нижнем Новгороде.
Напомним, 21 июня аргентинские фанаты избили хорватского болельщика прямо на стадионе в Нижнем Новгороде. Нападение произошло после того, как сборная Хорватии разгромила Аргентину со счетом 3:0.
Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала об этом инциденте на ЧМ-2018.
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