Суарес подслушал подсказку Акинфеева

Нападающий «Барселоны» и сборной Уругвая Луис Суарес заявил, что во время матча со сборной РФ воспользовался подсказкой, которую дал вратарь Игорь Акинфеев своим одноклубникам. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Суареса, он услышал, как российский голкипер сказал своим игрокам в «стенке», чтобы во время удара они «поднялись на носочки».

«Я этот момент увидел, понял и пробил низом», — сказал Суарес.

Он отметил, что при сильном и точном ударе вратарю сложно предотвратить такой гол.

Сборная РФ потерпела первое поражение на ЧМ-2018, уступив команде Уругвая со счетом 0:3. Суарес забил первый мяч прямым ударом со штрафного на десятой минуте матча. Уругвайцы стали первыми в группе A, россияне — вторыми.