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Посол Египта поздравил Россию с организацией ЧМ
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Посол Египта: поздравляю Россию с отличной организацией чемпионата мира по футболу 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
Посол Египта в России Ихаб Наср поделился впечатлениями от организации чемпионата мира 2018 года по футболу в России.
«Я имел возможность наблюдать, как российское правительство готовилось к чемпионату мира, и я был впечатлён. Инфраструктура, стадионы, аэропорты, дороги — всё прекрасно. Усилия российских друзей впечатляют. Поздравляю с такой отличной организацией! Мне особенно нравится, что множество египтян получили возможность оценить красоты России, не только Москву и Санкт-Петербург. Сюда приехало около трёх тысяч египетских болельщиков», — сказал Наср RT.
Ранее министр спорта России Павел Колобков отметил, что после старта чемпионата мира по футболу 2018 года в зарубежной прессе стало гораздо меньше негативных статей о турнире.
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