Россия сразу же приступила к тренировкам после проигрыша

Сборная России по футболу провела тренировку через восемь минут после финального свистка в матче с Уругваем. Об этом сообщает Life.ru со стадиона «Самара Арена».

Полевые игроки сделали несколько кругов по полю с ускорениями, вратари отрабатывали удары с ближней дистанции.

Сборная России сегодня уступила уругвайцам со счетом 0:3 и со второго места вышла в плей-офф турнира. Соперником россиян станет команда, занявшая первое место в группе В.