Россия сразу же приступила к тренировкам после проигрыша 

Сборная России по футболу провела тренировку через восемь минут после финального свистка в матче с Уругваем. Об этом сообщает Life.ru со стадиона «Самара Арена».
На тренировку вышли игроки, не принимавшие участие в матче: Антон Миранчук, Андрей Семёнов, Александр Ерохин, Владимир Гранат, Александр Головин и Юрий Жирков, а также вратари Владимир Габулов и Андрей Лунев.
Полевые игроки сделали несколько кругов по полю с ускорениями, вратари отрабатывали удары с ближней дистанции.
Сборная России сегодня уступила уругвайцам со счетом 0:3 и со второго места вышла в плей-офф турнира. Соперником россиян станет команда, занявшая первое место в группе В.