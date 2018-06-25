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Нигматуллин рассказал, как бороться с провокаторами
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Экс-голкипер сборной России рассказал, как бороться с провокаторами на поле 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Reuters
Экс-голкипер московского "Локомотива" и сборной России Руслан Нигматуллин рассказал, как бороться с провокаторами на поле, передает НСН.
"Не думаю, что нужно серьезно к этому относиться. Самое лучшее решение в таких случаях, когда кто-то пытается спровоцировать, не обращать внимания, а попытаться "наказать" хорошей игрой и забитыми мячами", — заявил Нигматуллин.
До этого иранский защитник Мортеза Пуралиганджи рассказал о конфликте с форвардом сборной Испании Диего Костой во время матча группового этапа чемпионата мира по футболу.
Ранее Нигматуллин прокомментировал поведение Диего Косты в матче с Ираном.
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