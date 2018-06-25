«Россия получила пощечину, и это хорошо»

Сборная России крупно проиграла команде Уругвая (0:3) на чемпионате мира и заняла второе место в группе А. После встречи причины поражения объяснили Артем Дзюба , сравнивший этот проигрыш с пощечиной, Александр Самедов , назвавший судью чудаком, и Станислав Черчесов , призвавший игроков не совершать глупости.

Сборная России разгромно уступила команде Уругвая (0:3) в заключительном матче группового этапа чемпионата мира и финишировала на втором месте в квартете А, что в теории означает встречу с более тяжелым соперником на стадии 1/8 финала.

После встречи большинство футболистов сборной России угрюмо прошествовали мимо зоны для общения с журналистами, что, впрочем, никого не удивило. Несколько необычным казалось лишь то, что Игорь Акинфеев пребывал в явно хорошем настроении и с улыбкой махал руками журналистам, хотя и отказался от общения.

Зато не прошел мимо прессы известный острослов Артем Дзюба, который имел в этой встрече два неплохих шанса отличиться.

«Победить у нас не получилось, и есть много причин, почему. На мой взгляд, первый гол мы организовали сами, второй тоже получился нелепым, а потом еще и произошло удаление — и игра, можно сказать, была решена для Уругвая. Хочу отметить, что мы прошли хорошую проверку в матче с топ-сборной, что важно в преддверии следующей встречи с Испанией или Португалией. Здесь мы получили пощечину. Может, это даже хорошо», — по-философски отметил форвард.

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов был менее дипломатичен и прямо заявил, что так играть нельзя.

«Нельзя так начинать игры — совершая глупости и «привозя» голы в свои ворота. Пусть соперник пытается забить сам — класса у него достаточно. Вроде бы мы готовились к «стандартам», но все равно пропустили три мяча после штрафных», — сокрушался специалист.

Впрочем, Черчесов сумел найти и некоторый позитив в прошедшей встрече.

«Когда мы остались во втором тайме вдесятером, мы не опускали руки, пытались забить и сравнять счет. Понятно, что у нас было на одного игрока меньше, но мы же играем не в хоккей или баскетбол, где разница сильно видна. Хочу отдать должное своим футболистам — они бились до конца. По этой причине я решил выпустить нападающего Федора Смолова, а не игрока оборонительного плана», — пояснил наставник россиян.

Полузащитник отечественной сборной Александр Самедов после матча высказал недовольство судейством.

«У меня сегодня есть претензии к арбитру, как ни удивительно. Некоторые решения выглядели странными, и, по крайней мере, на поле казалось, что судья — чудак. Например, первой желтой карточки Смольникова можно было избежать — трактовать эпизод по-другому. Не могу сказать, был ли пенальти на Дзюбе… В общем, мы встречались с высочайшего уровня, которая мгновенно наказывает за ошибки. После матча главный тренер сразу указал нам на недочеты. Никто не вешает нос, мы в 1/8 финала. Все нормально!» — заверил полузащитник.

Вратарь сборной Уругвая Фернандо Муслера скептически отнесся к нападающим сборной России.

«Соперник сумел нанести только один действительно опасный удар с близкого расстояния. Наша оборона отлично действовала на протяжении всего матча. У нас в целом сейчас все идет хорошо, одержали три победы, не пропустили мячей. Горд, что пишу эту историю вместе с такой сборной», — подчеркнул голкипер.

Главный тренер сборной Уругвая Оскар Табарес отметил важность того, что оба форварда команды смогли огорчить Акинфеева.

«Мы вполне удовлетворены итоговым счетом. Сборная России не смогла оказать на нас сильного давления, хотя пыталась. Хочу отметить, как здорово мы прессинговали в первом тайме, и, наверное, должны были забивать еще больше мячей. Очень важно, что оба наших нападающих Луис Суарес и Эдинсон Кавани смогли сегодня отличиться. Это поможет им еще больше улучшить взаимодействие между собой, и мы будем работать над этим дальше», — заверил специалист.

Полузащитник сборной России Денис Черышев призвал поддержать защитника Игоря Смольникова , который заработал две желтых карточки в первом тайме и оставил свою команду вдесятером.

«Игорю не стоит расстраиваться — у каждого футболиста случаются такие эпизоды. На его месте мог оказаться любой, в том числе и я. Надо поддержать Смольникова, что мы все и сделали», — заверил игрок.

Сам Денис тоже сыграл не лучшим образом в эпизоде со вторым голом: именно от его ноги мяч влетел в ворота после удара Диего Лакшальта.