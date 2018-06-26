Ещё
Комментатор скончался во время матча
Далее:
Читайте также:
Ещё

Комментатор скончался во время матча 

Рамблер 1 час назад
Фото: ТАСС
Поражение сборной Египта от Саудовской Аравии на чемпионате мира по футболу 2018 года «убило» местного комментатора, сообщает Youm7.
По информации египетской газеты, спортивный аналитик Абдель Рахим Мохамед почувствовал недомогание на 95-й минуте игры, в тот самый момент, когда саудовец Салем Аль-Доссари забил гол, принесший его команде победу.
В этот момент Мохамед находился в здании гостелевидения Египта, а после того как почувствовал себя плохо, был доставлен в больницу, где и скончался. Издание не назвало точных причин смерти комментатора и бывшего футболиста.
Минувшим вечером сборная Египта на «Волгоград Арене» со счетом 1:2 уступила Саудовской Аравии в заключительном матче группового этапа чемпионата мира по футболу 2018 года. До того египтяне проиграли Уругваю (0:1) и России (1:3).
Комментарии  Ещё 48 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Наконец-то». Американские СМИ о проигрыше России209
Россия сыграет с Испанией: каковы наши шансы183
Черчесов высказался о поражении сборной467
Газзаев объяснил поражение сборной России9
Дзюба озвучил причину поражения на ЧМ12
Видео
10:43
«Наконец-то». Американские СМИ о проигрыше России
Футбол ЧМ по футболу 2018
Лидер сборной РФ не попал в состав на матч с Уругваем
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:26
Стоунз открыл счет в матче Англия — Панама
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:26
Англичане поразили исходом матча с Панамой
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:53
Сборная России заставила Слепакова и Шнурова извиняться
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:26
Российский хоккеист разбился насмерть
Хоккей
00:51
Необычное знакомство в автобусе попало на видео
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:53
«Вы теперь герои»: что Слепаков и Шнур спели о сборной России
Футбол Прочее
00:19
Самая красивая болельщица прокомментировала съемки в порно
ЧМ по футболу 2018
00:34
Эксперты дали прогноз на игру РФ с Уругваем
Футбол ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение