Комментатор скончался во время матча

Поражение сборной Египта от Саудовской Аравии на чемпионате мира по футболу 2018 года «убило» местного комментатора, сообщает Youm7.

По информации египетской газеты, спортивный аналитик Абдель Рахим Мохамед почувствовал недомогание на 95-й минуте игры, в тот самый момент, когда саудовец Салем Аль-Доссари забил гол, принесший его команде победу.

В этот момент Мохамед находился в здании гостелевидения Египта, а после того как почувствовал себя плохо, был доставлен в больницу, где и скончался. Издание не назвало точных причин смерти комментатора и бывшего футболиста.

Минувшим вечером сборная Египта на «Волгоград Арене» со счетом 1:2 уступила Саудовской Аравии в заключительном матче группового этапа чемпионата мира по футболу 2018 года. До того египтяне проиграли Уругваю (0:1) и России (1:3).