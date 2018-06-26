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Сборная РФ довела Ваенгу до слез
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Сборная РФ довела Ваенгу до слез 

Рамблер 1 час назад
Фото: instagram.com/vaengaofficial
Игра сборной России с Уругваем на чемпионате мира по футболу 2018 года довела певицу Елену Ваенгу до слез.
«В первый раз я заплакала в жизни из-за футбола…» — написала она на своей странице в соцсети Instagram, когда счет был 2:0 в пользу латиноамериканцев.
На фотографии, которую эти слова сопровождали, Ваенга с нарисованными усами хватается за голову от игры своих соотечественников. Тем не менее певица подчеркнула, что ее надежда «умрет последней», а в следующем посте добавила, что и вера тоже.
На факт поражения России Ваенга никак не отреагировала, однако сделали это ее подписчики. Большинство из них принялись утешать певицу, прогнозируя будущие победы российской команды.
«Леночка, чудес на свете не бывает!» — отметил другой.
Минувшим вечером сборная России проиграла Уругваю со счетом 0:3 в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу 2018 года. Между тем россияне уже обеспечили себе выход в 1/8 финала, победив Саудовскую Аравию (5:0) и Египет (3:1).
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