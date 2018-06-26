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Министр спорта Уругвая возгордился победой над Россией
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Министр спорта Уругвая: «Победа над сборной России принесла огромное удовольствие, гордимся» 

SPORT24.ru 1 час назад
Фото: Reuters
Министр спорта Уругвая Фернандо Касерес поделился эмоциями от игры сборной в матче с национальной командой России на групповом этапе чемпионате мира 2018 года. Уругвайцы победили со счетом 3:0. На групповом этапе ЧМ-2018 команда набрала максимальные 9 очков, и в 1/8 финала сыграет с испанцами.
«Для Уругвая эта победа принесла огромное удовольствие, как и для всех нас. Уругвай очень серьезно работает более 10 лет над игрой, которая может дать как положительные, так и отрицательные результаты. Потому что результаты матчей зависят от совершенно разных факторов. Но существуют рабочие процессы, стратегия. В конце концов, мы испытываем гордость.
Сборная Уругвая очень надежна, у нее есть различные варианты, есть возможности. Многие годы сборная работает над созданием компактности в игре. В связи с этим соперники постоянно придумывают, как усложнить игру команде Уругвая», — цитирует чиновника.
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