ФИФА наказала сборную Аргентины

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ФИФА оштрафовала сборную Аргентину на £80 тысяч 

Газета.Ru 2 часа назад
Международная федерация футбола (ФИФА) оштрафовала сборную Аргентины по итогам матча группового этапа чемпионата мира в России против Хорватии на £80 тыс., сообщает Sport24.
Ассоциация футбола Аргентины заплатит £80 тыс. фунтов (€90,7 тыс.) из-за беспорядков, которые устроили фанаты на трибунах.
Игра проходила 21 июня в Нижнем Новгороде. По итогам встречи Аргентина проиграла со счетом 0:3.
Как сообщает Sky Sports, камеры зафиксировали, как болельщики бросали на поле различные предметы. Также фанатов обвинили в гомофобных высказываниях и в том, что они распевали оскорбительные песни.
Футболисты сборной Аргентины не приняли участие в обязательном интервью после матча.
После двух сыгранных матчей аргентинцы занимают последнюю строчку в группе D, набрав одно очко.
Ранее аргентинские болельщики были депортированы из России за драку на ЧМ-2018.
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