ФИФА наказала сборную Аргентины

ФИФА оштрафовала сборную Аргентину на £80 тысяч

Международная федерация футбола (ФИФА) оштрафовала сборную Аргентины по итогам матча группового этапа чемпионата мира в России против Хорватии на £80 тыс., сообщает Sport24.

Ассоциация футбола Аргентины заплатит £80 тыс. фунтов (€90,7 тыс.) из-за беспорядков, которые устроили фанаты на трибунах.

Игра проходила 21 июня в Нижнем Новгороде. По итогам встречи Аргентина проиграла со счетом 0:3.

Как сообщает Sky Sports, камеры зафиксировали, как болельщики бросали на поле различные предметы. Также фанатов обвинили в гомофобных высказываниях и в том, что они распевали оскорбительные песни.

Футболисты сборной Аргентины не приняли участие в обязательном интервью после матча.

После двух сыгранных матчей аргентинцы занимают последнюю строчку в группе D, набрав одно очко.

Ранее аргентинские болельщики были депортированы из России за драку на ЧМ-2018.