Ещё
Бразильский игрок заигрался и оказался на грани вылета
Далее:
Читайте также:
Ещё

Бразильский игрок перетренировался и оказался на грани вылета с ЧМ 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Reuters
Полузащитник сборной Бразилии Дуглас Коста оказался на грани пропуска оставшихся матчей чемпионата мира из-за травмы. Об этом сообщает SportBible со ссылкой на бразильский телеканал Globo.
По информации источника, игрок пропустит две или три недели. По словам врача сборной, он почувствовал боль в бедре в конце матча группового этапа с Коста-Рикой (2:0). Он также отметил, что повреждение не носит серьезный характер, однако Коста все равно был вынужден остаться на базе бразильской команды в Сочи и не полетел на матч с Сербией.
При этом жена полузащитника обвинила наставника сборной Бразилии Тите в том, что он проводит слишком интенсивные тренировки. «Он (Коста) сказал мне, что почувствовал боль после занятия, отметив, что в "Ювентусе" они проходят проще», — заявила она.
Коста не выходил на поле в матче первого тура со Швейцарией, который завершился со счетом 1:1. Свой первый матч он сыграл с Коста-Рикой, выйдя на замену.
Матч с сербами пройдет 27 июля. Бразильцы пока не обеспечили себе место в плей-офф, однако идут первыми в группе Е. Чемпионат мира продлится до 15 июля. Турнир проходит в 11 городах России.
Последние новости
Путин пригрозил Украине развалом Подсчитаны потери россиян от повышения пенсионного возраста В Раде заявили об утрате контроля над Одессой
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Комментатор скончался во время матча13
Поразительные красавицы матча Уругвай — Россия34
«Мы вовремя получили пощёчину»43
ФИФА наказала сборную Аргентины4
«Наконец-то». Американские СМИ о проигрыше России276
Видео
10:43
«Наконец-то». Американские СМИ о проигрыше России
Футбол ЧМ по футболу 2018
Лидер сборной РФ не попал в состав на матч с Уругваем
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:26
Стоунз открыл счет в матче Англия — Панама
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:26
Англичане поразили исходом матча с Панамой
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:25
«Мы вовремя получили пощёчину»
Футбол Статьи
00:53
Сборная России заставила Слепакова и Шнурова извиняться
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:26
Российский хоккеист разбился насмерть
Хоккей
00:51
Необычное знакомство в автобусе попало на видео
Футбол ЧМ по футболу 2018
03:04
ФИФА наказала сборную Аргентины
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:53
«Вы теперь герои»: что Слепаков и Шнур спели о сборной России
Футбол Прочее
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение