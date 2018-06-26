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Москвич продал песню за поцелуй и собрал аншлаг
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Москвич продал песню за поцелуй и собрал аншлаг 

Рамблер 1 час назад
Житель Москвы продал песню за поцелуй и собрал аншлаг на столичной улице.
Несколько часов назад YouTube-канал «Изюм Land» опубликовал видео, запечатлевшее молодого человека с гитарой в чехле и картонкой в руках на Никольской улице в центре Москвы. Музыкант расчехлил гитару, положил ее на землю и перевернул кусок картона, чтобы случайные прохожие увидели, что на нем написано.
«Song for a kiss (Песня за поцелуй. — Прим. ред.)», — гласила надпись.
Довольно скоро к парню подошла девушка и поцеловала его в щеку. Молодой человек попросил ее не отходить далеко и сначала тихо, а затем все громче запел.
«Мы вышли из группы, когда во всех окнах погасли огни», — начал он.
Со следующих слов к молодому человеку начали присоединяться другие артисты, которые притворялись прохожими, а одарившая его поцелуем девушка, узнав хит группы «Кино» и уловив аллюзию на успех сборной России по футболу, начала смеяться.
После этого к стихийному концерту стали присоединяться десятки прохожих, в том числе иностранных туристов, которые приехали в Москву ради игр чемпионата мира по футболу 2018 года. Очевидцы подпевали, танцевали и, судя по улыбкам, получали большое удовольствие от происходящего.
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